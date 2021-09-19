Milli futbolcumuz Merih Demiral kanlar içinde kaldı
Atalanta'nın Serie A'nın dördüncü haftasında Salernitana'yı 1-0 yendiği maçta Merih Demiral başına darbe aldı.
İtalya Serie A'nın dördüncü haftasında Merih Demiral'ın 11'de başladığı maçta Atalanta, deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup etti. Franck Ribery'nin formasını giydiği Salernitana, Merih Demirallı Atalanta'yı ağırladı.
Müsabaka Duvan Zapata'nın 75. dakikada kaydettiği golle 1-0 Atalanta üstünlüğü ile sona ererken milli futbolcumuz Merih, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Djuric'le giriştiği mücadele sonrası kaşı açılan Merih, kanlar içinde kalırken Bosnalı oyuncu sarı kart gördü. Kararı beğenmeyen Merih, hakem Paolo Valeri'ye kırmızı kart itirazında bulununca sarı kartla cezalandırıldı. 23 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda yerini Djimsiti'ye bıraktı.