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Spor

Milli futbolcumuz Hollanda'da ilk golünü attı

Hollanda 1. Ligi'nin 2. haftasında milli futbolcumuz Ali Akman'ın forma giydiği NEC Nijmegen, konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 yendi. Akman Hollanda'daki ilk golünü attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 23:25:00 -
Milli futbolcumuz Hollanda'da ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Ali Akman, Hollanda 1. Ligi'nde golle tanıştı. NEC Nijmegen'in ligin 2. haftasında konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Akman, 4. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 42. dakikada Jonathan Okita'dan geldi. Zwolle'de Sam Kersten, 88. dakikada gördüğü direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçına Ajax karşısında çıkmıştı

Bu sonuçla Nijmegen, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Ali Akman, Ajax ile oynanan ve 5-0 kaybedilen 1. hafta maçında 66. dakikada oyuna dahil olmuştu.

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