Milli futbolcular Avusturya galibiyetini soyunma odasında böyle kutladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takım'ında futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı.
A Milli Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile kozlarını paylaştı. F Grubu'ndan ikinci çıkan Ay Yıldızlı ekibimiz, Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçti ve adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. A Milli Futbol Takım'ında futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak böyle kutladı.