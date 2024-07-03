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Spor Milli futbolcular Avusturya galibiyetini soyunma odasında böyle kutladı
Spor

Milli futbolcular Avusturya galibiyetini soyunma odasında böyle kutladı

Yeniakit Publisher
2024-07-03 05:48:00 - 2024-07-03 05:50:35

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takım'ında futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile kozlarını paylaştı. F Grubu'ndan ikinci çıkan Ay Yıldızlı ekibimiz, Avusturya engelini 2-1'lik skorla geçti ve adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. A Milli Futbol Takım'ında futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak böyle kutladı.

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