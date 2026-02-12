Ramazan geliyor, telaş had safhaya çıkıyor: İftar hazırlığını 15 dakikaya iniyor! Aman dikkat...

Doğru planlama ve akıllıca kullanılan bir dondurucu ile iftar hazırlığını sadece 15 dakikaya indirmek mümkün. Çorbadan ana yemeğe, börekten tatlıya kadar buzluğunuzda hazır bekletebileceğiniz "kurtarıcı" listesiyle, bu yıl iftar sofraları hem çok hızlı hem de çok lezzetli kurulacak. İşte Ramazan'da buzluğa koyulabilecek yemekler…