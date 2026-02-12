Ramazan geliyor, telaş had safhaya çıkıyor: İftar hazırlığını 15 dakikaya iniyor! Aman dikkat...
Ramazan'da tüm günü mutfakta geçirmeye son verebilirsiniz...
Doğru planlama ve akıllıca kullanılan bir dondurucu ile iftar hazırlığını sadece 15 dakikaya indirmek mümkün. Çorbadan ana yemeğe, börekten tatlıya kadar buzluğunuzda hazır bekletebileceğiniz "kurtarıcı" listesiyle, bu yıl iftar sofraları hem çok hızlı hem de çok lezzetli kurulacak. İşte Ramazan'da buzluğa koyulabilecek yemekler…
Oruç tutmanın manevi huzuru yaşanırken, iftar saati yaklaştıkça mutfakta artan telaş bazen yorucu olabiliyor. Özellikle çalışanlar veya vaktini ibadet ve dinlenmeye ayırmak isteyenler için "Bugün ne pişirsem?" derdi artık tarih oluyor.
Ramazan ayı başlamadan önce yapacağınız birkaç saatlik ön hazırlıkla, ay boyunca mutfakta harika lezzetler hazırlayabilirsiniz. İşte derin dondurucunuzu bir "şef mutfağına" dönüştürecek, vaktinizi size geri kazandıracak en pratik buzluk dostu hazırlıklar...
Ramazan ayında oruç tutarken, iftar hazırlığı genellikle zaman alıcı olabilir. Ancak doğru planlama ve ön hazırlıkla, iftar sofralarını hızlı ve pratik şekilde kurabilirsiniz. İşte iftar hazırlığınızı 15 dakikaya indirmenize yardımcı olacak buzluk dostu "ön hazırlık" listesi...
1. ÖNCEDEN PİŞİRİLMİŞ ÇORBALAR Hazırlık: Ramazan öncesinde zengin içerikli çorbalar için malzemeleri haşlayın ve dondurucuya koyun.
2. EV YAPIMI KÖFTELER VE FIRIN YEMEKLERİ Hazırlık: Kıyma, sebze ve baharatlarla zenginleştirilmiş köfteleri önceden hazırlayın ve tek porsiyonluk paketler halinde buzluğa koyun. Ayrıca fırın yemekleri (karnıbahar, kısır gibi) de hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz.
3. DONDURULMUŞ SEBZELER VE MEYVELER Hazırlık: Mevsim sebzelerini (bezelye, brokoli, fasulye gibi) yıkayıp doğrayarak buzlukta saklayın. Aynı şekilde, meyveleri (çilek, mango, muz) dondurup smoothie ya da tatlılarda kullanabilirsiniz.
4. BÖREK VE POĞAÇA HAMURLARI Hazırlık: Hamur işlerini (börek, poğaça, simit) önceden hazırlayıp açın ve iç harçları ile birlikte dondurun. İftar Zamanı: İftar öncesi dondurulmuş hamurları fırına koyarak, sadece 10-15 dakikada taze hamur işlerinizi pişirebilirsiniz.
5. ZEYTİNYAĞLILAR VE SALATALIK Hazırlık: Zeytinyağlı enginar, kabak ya da fasulye gibi yemekleri bir gün önceden hazırlayın ve buzlukta saklayın. Ayrıca, salata malzemelerini doğrayıp buzlukta saklayabilirsiniz.
6. TATLILAR Hazırlık: İftar sonrasında tatlı ihtiyacı için bazı muhallebili, hamur işi tatlıları hazırlayıp buzlukta saklayın. Cheesecake dahi dondurucuya koyulabilir. Hamur işi tatlıların şerbetini dökmeden dondurucuya koyun.
