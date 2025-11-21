Alevileri kışkırtmaya kalktı

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yaptığı yolsuzluklara yönelik açıklanan 3 bin 900 sayfalık iddianamenin altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat dağıtmak için can havliyle bütün tuşlara basıyor.

Özel’in son bastığı tuş ise Alevi vatandaşlarımızla ilgili oldu. Partisinin Sultangazi mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevilerin ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Özel, “Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır” dedi.

Özel, Sultangazi'nin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı biriz. Alevi'si, Sünni'si gönülde biriz. Ama uygulamaya geldiğinde bir değiliz. Bir Sünni olarak söylüyorum. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığı'na bağlayasın. Alevilik inançtır, inanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi 'Tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim.' diyene kadar gereği yapılacak. Madımak Utanç Müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak”