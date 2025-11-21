  • İSTANBUL
Gündem Alevileri kışkırtmaya kalktı
Gündem

Alevileri kışkırtmaya kalktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi mitinginde yaptığı açıklamalarla Alevileri kışkırtmaya kalktı.

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yaptığı yolsuzluklara yönelik açıklanan 3 bin 900 sayfalık iddianamenin altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat dağıtmak için can havliyle bütün tuşlara basıyor.

Özel’in son bastığı tuş ise Alevi vatandaşlarımızla ilgili oldu. Partisinin Sultangazi mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alevilerin ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Özel, “Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır” dedi.

 

Konuşmasının devamında Alevi vatandaşlara da seslenen Özel, Alevilerin ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü.

Özel, "Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır." ifadelerini kullandı.

 

Özel, Sultangazi'nin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı biriz. Alevi'si, Sünni'si gönülde biriz. Ama uygulamaya geldiğinde bir değiliz. Bir Sünni olarak söylüyorum. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir. Alevilik kültür değildir, Kültür Bakanlığı'na bağlayasın. Alevilik inançtır, inanç olduğu için de tüm inançlara eştir, saygındır, saygı duyulacaktır. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar bu mücadele sürecektir. Bizim iktidarımızda herhangi bir Alevi 'Tam olarak eşit yurttaşlığımı hissettim.' diyene kadar gereği yapılacak. Madımak Utanç Müzesi yapılacak, cemevleri ibadethane yapılacak”

Asım keskin

Hakkı kinve düşmanlığa icsavasa kışkırtan bir acuklama. Ağır bir suç bunun cezası yokmu ? Normal bir vatandaş t aNisini konusabikirmi?

Hayro

Özgüre İngiliz Konsolosu kulağına fısıldamış ! Pinokyoda söylüyor!Yeter ki ülke karışsın ! Hırsızlıkların üstü örtüldün ! Yoksa bu işin sonu Özgüre girecek!Oraya bu hırsızlık ve gasp paralarıyla gelmedin mi?Pavyonda para dağıtıyorsan ? Zaten haramzadesin !Patavatsız soytarı!
