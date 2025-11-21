  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor
Dünya

Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Alman halkının İsrail isyanı ankete yansıdı! Büyük çoğunluk Gazze'de savaş suçu işlendiğini düşünüyor

Terör devleti İsrail’e Avrupa’da en büyük destek veren ülke olan Almanya’da yapılan bir anket, hem Alman hem de İsrail hükümetinde şok etkisi yarattı. Yapılana ankete göre, Almanya'da yaşayanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor.

Filistin’de soykırım yapan terör devleti İsrail’e bir şok da Avrupa’daki en büyük destekçisi olan Almanya’dan geldi.  Ülkede yapılan bir anketin sonucuna göre, Almanların yüzde 65'i İsrail ordusunun Gazze'de savaş suçu işlediğini düşünüyor.

Alman Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü (GIGA), ağustosta 1050 katılımcıyla yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı askeri operasyonlara ilişkin halkın tutumu, medyanın bu konuyu yansıtma biçimi, antisemitizm algısı ve Almanya'nın tarihi sorumluluk anlayışı incelendi.

Almanya'da halkın Gazze ve İsrail konusundaki dış politika görüşleri üzerine yapılan anket, kamuoyunun uluslararası hukuka dayanan politikalar ve insan hakları temelli bir duruş talep ettiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 59'u, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olduğunu belirtti.

ALMAN HALKININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İSRAİL’İN SUÇ İŞLEDİĞİNE İNANIYOR

Ankete katılanların yüzde 65'i, İsrail ordusunun Gazze'de insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 69'u Almanya'nın dış politikasının "devlet aklı" (Staatsraeson) yerine uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları temelinde şekillenmesini istedi.

Ankete katılanların, yüzde 63'ü, Alman hükümetinin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını açıkça belirtmesini ve kınamasını isterken, yüzde 61'i İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizmden ayrılması gerektiğini kaydetti.

Katılımcıların, yüzde 39'u Alman medyasının Orta Doğu (özellikle Gazze ve İsrail) haberlerini dengeli bulurken, yüzde 40'ı ise medyanın İsrail yanlısı seslere daha fazla alan tanıdığını ifade etti.

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar
Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Dünya

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Almanya İsrail’e silah kısıtlamalarını kaldırdı
Almanya İsrail’e silah kısıtlamalarını kaldırdı

Dünya

Almanya İsrail’e silah kısıtlamalarını kaldırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23