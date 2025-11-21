  • İSTANBUL
Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nı 7 Madalya ile Tamamladı
Spor

Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 7 Madalya ile Tamamladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nı 7 Madalya ile Tamamladı

Türkiye, İsviçre'nin Aigle şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda büyük bir başarı gösterdi. Üç gün süren zorlu mücadeleler sonunda ay-yıldızlı sporcular, 1 altın ve 6 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak organizasyonu kadın takımlar sıralamasında Avrupa üçüncüsü olarak bitirdi.

İsviçre’nin Aigle kentinde gerçekleşen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası, Türk genç sporcuların elde ettiği başarılı sonuçlarla sona erdi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 20 ay-yıldızlı taekwondocu, zorlu rakiplerine karşı mücadele etti. Kazanılan 7 madalya ile milli takım, organizasyonu önemli bir dereceyle kapattı.

 

ALTIN MADALYA ELİFNAZ KÖSEOĞLU'NDAN

Milli takımın şampiyonadaki tek altın madalyasını +68 kg kategorisinde mücadele eden Elifnaz Köseoğlu kazandı.

Genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı ve Türkiye'ye şampiyon unvanını getirdi.

 

BRONZ MADALYALARIN SAHİPLERİ

Altın madalyanın yanı sıra milli taekwondocular, hanesine 6 da bronz madalya yazdırdı. Bronz madalya kazanan sporcular ve kategorileri şu şekilde sıralandı:

  • Azra Naz Kamış (44 kg)

  • Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg)

  • Mümüne Nur Göz (55 kg)

  • Altuğ Gesge (48 kg)

  • Emre Talha Evin (55 kg)

  • Yusuf Efe Mızrak (+78 kg)

 

KADIN TAKIMLARDA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, şampiyonada gösterdiği genel başarıyla kadın takımlar sıralamasında Avrupa üçüncüsü olma başarısını da elde etti.

 

