  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı
Yerel

Dur levhasını hiçe saydı! Kazaya yol açtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri Kocasinan'da dur levhasına rağmen kontrolsüz şekilde kavşağa giren otomobil, başka bir araçla çarpıştı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücünün dur levhasına aldırmadan yola çıkması kazaya sebep oldu. Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak'ta, dur levhasının bulunduğu sokaktan gelen bir otomobil, kontrolsüz şekilde geçerek başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından savurulan otomobil levhayı devirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı
5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı

Yerel

5 araç kazaya karıştı! 1 ölü, 13 yaralı

Van güneşle kazanıyor! OSB’de enerji üretimi başladı
Van güneşle kazanıyor! OSB’de enerji üretimi başladı

Yerel

Van güneşle kazanıyor! OSB’de enerji üretimi başladı

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü
Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Dünya

Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü
Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü

Gündem

Traktörle otomobil çarpıştı, kazayla alakası olmayan yaya öldü

Sıcak gelişme! İki kişi hastanelik oldu: Feci kaza, güvenlik ekipleri sahada
Sıcak gelişme! İki kişi hastanelik oldu: Feci kaza, güvenlik ekipleri sahada

Aktüel

Sıcak gelişme! İki kişi hastanelik oldu: Feci kaza, güvenlik ekipleri sahada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23