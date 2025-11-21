  • İSTANBUL
Dünya

Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı

Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı

İsrail gazetesi "Bebek katili Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını söyledi" şeklinde yazdı.

Jerusalem Post gazetesi, dün akşam Netanyahu başkanlığında yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında Suriye konusunun da gündeme geldiğini aktardı.

Habere göre toplantıda Netanyahu, Şam yönetiminin Rus heyetini Suriye'nin güneyinde sınıra yakın bölgelere götürdüğü ziyarete değinerek, "(Şara) Rusları oraya (Suriye'nin güneyine) getirmeye çalışıyor." yorumunda bulundu.

Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile 10 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası "her şeyi yapmaya başladığını" savunan Netanyahu, bu görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı'nın "kibirlendiği" imasında bulundu.

Rus ordusuna ait bir askeri konvoyun geçen hafta Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı bir başka konvoyun eşliğinde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde birden fazla noktada keşif faaliyeti gerçekleştirdiği bildirilmişti.

 

Netanyahu da 19 Kasım'da Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun işgal ettiği Suriye'deki tampon bölgeye gitmişti.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

