‘Kriz var’ diyenler kuyruğa girdi! Tarkan'a 1 bilet bakın kaç asgari ücret

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ‘Kriz var’ çığırtkanlığıyla yıpratmak isteyenler, Tarkan'ın neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen biletlerini saatler içerisine tüketti.

‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin camiasının 'Megastar' adı altında pohpohlayarak gaz verdiği Tarkan; İstanbul'da konser verecek.

16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'ya kulak tırmalayacak olan şarkıcı parçasının 4 günlük biletleri dakikalar içerisinde tükendi.

Bilet fiyatları 2 asgari ücrete denk geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ‘Kriz var’ çığırtkanlığıyla yıpratmak isteyenler, Tarkan'ın neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen biletlerini saatler içerisine tüketmesi dikkatlerden kaçmadı.

En düşük bilet 22 bin 727 TL 

Net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu yerde kriz çığırtkanlarının Tarkan konseri için 41 702 lira para ödedikleri ortaya çıktı.

Bilet sitesi çöktüğü konserin en düşük bilet fiyatının ise 22 bin 727 TL olduğu görüldü.

1
Yorumlar

Salih

Akp döneminde ülkedeki gelir adaletsizliğinin en güzel örnaği
x

