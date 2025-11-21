‘Kriz var’ diyenler kuyruğa girdi! Tarkan'a 1 bilet bakın kaç asgari ücret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ‘Kriz var’ çığırtkanlığıyla yıpratmak isteyenler, Tarkan'ın neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen biletlerini saatler içerisine tüketti.
‘Kokuşmuş mahalle’ olarak tabir edilen magazin camiasının 'Megastar' adı altında pohpohlayarak gaz verdiği Tarkan; İstanbul'da konser verecek.
16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'ya kulak tırmalayacak olan şarkıcı parçasının 4 günlük biletleri dakikalar içerisinde tükendi.
Bilet fiyatları 2 asgari ücrete denk geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini ‘Kriz var’ çığırtkanlığıyla yıpratmak isteyenler, Tarkan'ın neredeyse 2 asgari ücrete denk gelen biletlerini saatler içerisine tüketmesi dikkatlerden kaçmadı.
En düşük bilet 22 bin 727 TL
Net asgari ücretin 22.104,67 TL olduğu yerde kriz çığırtkanlarının Tarkan konseri için 41 702 lira para ödedikleri ortaya çıktı.
Bilet sitesi çöktüğü konserin en düşük bilet fiyatının ise 22 bin 727 TL olduğu görüldü.
Gündem
Enver Aysever'den CHP'ye Sert Eleştiriler: ‘Medeniyetsiz CHP’ CHP’de kendini bir telefona satacak 1000 tane delege var!
Gündem
İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’