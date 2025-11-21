“Fuat Avni” gitti “İstanbul İddianamesi” geldi: Ekrem İmamoğlu suç örgütü’nden fetö taktikleri

ÖZEL HABER

Ekrem İmamoğlu ve suç şebekesinin “eko sistem” aracılığıyla fonladığı “İstanbul İddianamesi” adlı operasyon hesabı, tıpkı 17-25 Aralık yargı ihaneti sürecinde FETÖ’cülerce devreye sokulan “Fuat Avni” isimli hesapla olduğu gibi algı ve karalama operasyonlarına benzer faaliyetler yürütüyor. CHP’nin ‘hükümsüz’ İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik koordinesinde olduğu öne sürülen ve daha önce 5651 sayılı Kanun kapsamında “millî güvenlik ve kamu düzenini ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’den görünmez kılınan” söz konusu ihanet hesabının, 143 eylemden sorumlu tutulan ve 2 bin 430 yıla kadar hapis talep edilen Ekrem İmamoğlu ve suç ortaklarını aklamak için ve yüzyılın yolsuzluğunu perdelemek için dezenformasyona dayalı içerikler üretmesi dikkat çekiyor.

ALTI GÜN ÖNCE KAPATILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başka olmak üzere CHP’li belediyelerde dönen katakullileri ve akçeli rezaletleri aklamaya yönelik operasyon hesabı, sistem tarafından fonlanan trol ağının nasıl çalıştığını gözler önüne sererken, kamuoyundan FETÖ vari taktiklerle dezenformasyon yapan ve 6 gün önce kapatılan bu hesaba yeniden erişim engeli getirilmesi gerekiyor.

HA FUAT AVNİ HA İSTANBUL İDDİANAMESİ

Öte yandan, 2014 yılında o dönemki ismiyle Twitter'da devreye sokulan ve FETÖ ihanet örgütünü aklamaya, AK Parti iktidarını karalamaya çalışan “Fuat Avni” isimli operasyon hesabı da sürekli manipülatif içerikler ve düzmece belgeler paylaşıyordu.

Sürekli tehditkar bir üslupla hükümet yetkililerini hedef alan ve birkaç kişi tarafından aynı anda kullanılan Fuat Avni hesabı, FETÖ ihanet örgütünün "ortak havuzu” olarak yalan üretiyordu.

Said Sefa isimli gazeteci görünümlü örgüt elemanı tarafından açılan operasyon hesabının, Emre Uslu, Aydoğan Vatandaş, Akif Mustafa Koçyiğit’in de aralarında olduğu 8-10 kişilik bir ekip tarafından kullanıldığı tahmin ediliyordu.