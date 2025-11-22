Anlamlı sosyal deney! Polislerin bıraktığı oyuncaklara çocukların tepkisi duygulandırdı

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocukların davranışlarını gözlemlemek amacıyla hazırladığı sosyal deney, şehirde keyifli ve duygusal anlara sahne oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde peluş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürdü. Bunu fark eden çocuklar, yerdeki peluş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim etti. Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindirdi. O anlar kayıt altına alınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.