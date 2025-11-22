  • İSTANBUL
Yaşam Anlamlı sosyal deney! Polislerin bıraktığı oyuncaklara çocukların tepkisi duygulandırdı
Anlamlı sosyal deney! Polislerin bıraktığı oyuncaklara çocukların tepkisi duygulandırdı

Siirt’te polislerin yere bıraktığı peluş oyuncaklara çocukların nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Sosyal deneyin sonucunda ortaya çıkan görüntüler hem ekipleri hem izleyenleri duygulandırdı.

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çocukların davranışlarını gözlemlemek amacıyla hazırladığı sosyal deney, şehirde keyifli ve duygusal anlara sahne oldu.

 

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan klipte, polis ekipleri ellerinde peluş oyuncaklarla yürürken bu oyuncakları bilerek yere düşürdü. Bunu fark eden çocuklar, yerdeki peluş oyuncakları alıp polis memurlarına teslim etti. Polisler ise iyilik gösteren çocuklara bu oyuncakları hediye ederek onları sevindirdi. O anlar kayıt altına alınırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

1
asim keskin

bu deneyi yapani teskilat arastirsin göreceksiniz mutlaka bir trbznlu cikar ve cok fazla tiktok izleyen biridir. deney dedikleri seyin hic amaci yoktur. toplum icin ne gibi bir amaci olabiri
