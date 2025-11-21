İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu. Akşam muayenesini sevdik!

İl sağlık müdürlüğü tarafından kentte yaklaşık 2,5 aydır sürdürülen uygulama kapsamında hekimler, resmi çalışma saatleri olan 08.00-17.00'nin dışında, 17.00-22.00 arasında belirlenen zaman diliminde gönüllü olarak muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Akşam polikliniği uygulamasıyla özellikle dahiliye, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, göz ve ortopedi gibi yoğun branşlarda vatandaşların hizmete daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.

Sağlık hizmetinde, hekimler çalıştıkları kurumların belirlediği planlamaya göre hasta kabul ediyor. Muayeneler hem MHRS üzerinden hem de doğrudan başvuru yoluyla yapılabiliyor. Sunulan hizmetler, normal poliklinik muayeneleriyle aynı tıbbi standartları taşıyor.

Uygulama kapsamında İstanbul'da eylülde 35 kurumda, 119 klinikte toplam 186 bin mesai dışı poliklinik hizmeti verildi. Ekimde ise mesai dışı kapasite genişletilerek 46 kurumda 400 klinikte 200 bin muayene planlandı. Ancak bu kapasitenin iki katına çıkılarak 400 bin muayene gerçekleşti.

Akşam poliklinik uygulaması yalnızca muayeneyle sınırlı kalmadı. Ekimde kentte 70 bin 641 ameliyat ile 406 endoskopi–kolonoskopi işlemi de mesai dışı uygulama kapsamında yapıldı.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ DE HİZMETE DAHİL EDİLDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yıl 201 ülkeden 500 bin yabancı hastanın kemoterapi, cerrahi gibi sağlık hizmetleri almak için kenti tercih ettiğini söyledi.

İstanbul'da 27 branşın 26'sında aynı gün randevu verilebilir durumda olunduğunu belirten Güner, kentte bu yılın ilk 9 ayında 1 milyon 800 bin ameliyat yapıldığını anlattı.

Güner, vatandaşların gündüz saatlerinde randevuya ulaşmada yaşadığı sorunları analiz ettiklerinde mesai dışı sağlık hizmetine ihtiyaç olduğunu gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İstanbul genelinde akşam poliklinikleri hizmet vermeye başladı. Akşam 17.00-22.00 arasında poliklinik muayenelerinin yanı sıra endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi gibi girişimsel işlemler ile ameliyatlar da yapılıyor. Ayrıca cumartesi ve pazar günleri de hizmete dahil edildi. Geçtiğimiz ay 400 bin vatandaş mesai dışı poliklinik hizmetlerinden yararlandı."

Güner, mesaiyi tamamladıktan sonra bu hizmetten yararlanan vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kapasitenin katbekat arttığını vurgulayan Güner, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunun sürdürüldüğünü belirtti.

Güner, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanında tedavi edici hizmetlerin de akşam poliklinikleriyle güçlendiğini anlatarak, "Akşam poliklinikleri gündüz yoğunluğunu rahatlattı. İlk olarak yüzde 10-15'lik bir hedefle yola çıktık ve şu anda yüzde 10'luk kapasite karşılanıyor. İhtiyacın artması durumunda kapasite genişletilecek. Doktorlar da uygulamadan memnun." dedi.

HASTALAR, RANDEVU ALIP GELİYOR

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akşam polikliniğinde hizmet veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Saim Pamuk, "Gündüz olan yoğunluğumuzu akşam polikliniği sayesinde bir tık daha azaltmış durumdayız. Gündüzleri çalıştığı için randevu alamayan hastalar, akşam polikliniğine kolaylıkla randevu alıp geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Pamuk, akşam muayenesi sırasında 4, 5 kanser vakası tespit ederek tedaviye başladıklarını anlattı. Akşam polikliniğinde hizmet alan hastalardan Ferhan Yıldız da kulak ve burunla ilgili sorunu olduğunu, bu nedenle hastaneye geldiğini söyledi.

Gündüz çalıştığını, bu nedenle sıra bulamadığını anlatan Yıldız, "Bu saatlerde olması bizim için çok uygun oldu. İşten çıkıp, gelip burada hizmetimizi almak bizi çok memnun ediyor. Uygulama son zamanlarda yayıldı, biz de bundan faydalanmak istedik. Uygulamadan çok memnunuz." şeklinde konuştu.