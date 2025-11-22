  • İSTANBUL
Nevşehir’de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ürgüp’te turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri üniversite öğrencisi 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpışan otomobilde, biri üniversite öğrencisi 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turistleri taşıyan tur otobüsü Ürgüp Yolu Avanos Kavşağı'nda, Mehmet Eren D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildekilerden 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, 3 üniversite öğrencisinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan, kazanın ardından yabancı turistler başka bir tur otobüsüyle olay yerinden ayrıldı.

