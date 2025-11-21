Halis Bayancuk - Haris Karadağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırı yaptıkları iddiasıyla Halis Bayancuk - Haris Karadağ gözaltına alındı. İzmir’de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk ve Ebu Haris kod isimli Haris Karadağ, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.

İzmir’de 8 Eylül Pazartesi sabahı meydana gelen olayda, 16 yaşındaki E.B., Balçova Salih İşgören Polis Merkezine pompalı tüfekle ateş açmış, saldırıda polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ yaralanmıştı. Silah seslerini duyan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir olay yerine gitti ve kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından aynı sokakta kıstırıldı. Çıkan çatışmada Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş yaralandı. Polis, saldırganı bacaklarından vurarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu belirledi. Yaralı polislerden Ömer Amilağ, 23 gün sonra yaşamını yitirerek şehit düştü. Saldırıda yaralanan Murat Dağlı ve sivil vatandaş tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında saldırgan E.B. ve ailesiyle birlikte çok sayıda kişi çeşitli terör suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A, K.N, C.T, F.S.A, M.E. ve B.Y ise ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklama talebiyle, T.Y. ve F.Ç’nin de aynı suçtan adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevkleri yapıldı. Saldırgan, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, saldırganın annesi A.B ile T.Y, B.Y ve F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ebu Hanzala ve Ebu Haris de gözaltına alındı, adli kontrolle serbest kaldı

Soruşturma çerçevesinde ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk, ’Ebu Haris’ kod adlı Haris Karadağ ve ’Ebu Ubeyde’ kod adlı İlyas Aydın hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım sabahı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; Halis Bayancuk İstanbul’da, Haris Karadağ ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden İlyas Aydın’ın yurtdışında bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B. ile bağlantılarının araştırıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından savcılık sorgularının sonrası, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest kaldı.