  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Türkiye için beka sorunu! Diyarbakır'da dehşet anları kamerada
Gündem

Türkiye için beka sorunu! Diyarbakır'da dehşet anları kamerada

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka sorunu olarak devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da cadde ortasında cinayet işlendi. Kan donduran o anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Kasım'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda meydana geldi.

Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, 21 AEC 569 plakalı otomobiline bindiği sırada, cipten inen 1 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Atabey hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı.

Atabey'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

 

PEŞ PEŞE ATEŞ ETMİŞ

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakalandı. 2 şüpheli işlemleri sonrası tutuklanırken, silahlı saldırı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; Atabey'in otomobiline bindiği sırada, yaklaşan bir cipten inen şüphelinin tabancayla peş peşe ateş ettiği, ardından geldiği araca binerek uzaklaşması yer aldı.

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’
Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Gündem

Oktay Saral’dan idam çağrısı! ‘Bu tarz insanlara hayat hakkı tanınmamalı’

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon
Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

Dünya

Tek çözüm idam! Mafyaya büyük operasyon

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk
İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Gündem

İdam olsa beslemezdik bunları! Çocuk istismarcılara demir yumruk

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!
Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

Yerel

Bunlara idam şart: 12 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23