Otel sahibi tekrar gözaltına alındı! Tatil faciasında yeni gelişme: Böcek ailesi soruşturması...

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesi fertlerinin ardı ardına yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliği, daha önce gözaltına alınan ancak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara itiraz etti. Şüpheliler H.O. ile R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İki şüpheli de bugün gözaltına alındı.

8 kişi tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınanlar arasında bulunan bir otel çalışanı, ilaçlama şirketinin sahibi ve oğlu ile bu şirketin bir çalışanı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Daha önce midyeci, kokoreççi, lokumcu ve bir kafe sahibi de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 11 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bugün tekrar gözaltına alınan otel sahibi hakkında ev hapsi, resepsiyon görevlisi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulanmıştı. Gözaltında bulunan simitçi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 4 kişilik aile, Beşiktaş'taki bazı restoran ve kafelerde yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı. Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan çocuklar Kadir Muhammet (6), Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek yaşamını yitirmişti.

İlk aşamada gıda zehirlenmesinden şüphelenilse de ailenin konakladığı otelde yapılan ilaçlamada kullanılan kimyasalların da zehirlenmeye yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalarda olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım'da DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başsavcılığa gönderilen yazıda DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Savcı, "ilaçlama işleminden sorumlu D.C., S.K. ve Z.K. isimli şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiklerini" değerlendirdi. Otel sahibinin de yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli şirkete ilaçlama yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirlendi.