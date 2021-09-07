MİLLİ FİYASKO!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda A Milli Futbol Takımı deplasmanda Hollanda’ya 6-1 yenilerek ağır bir yenilgi aldı.

Milliler bu skorla lider gittiği Hollanda’dan üçüncü sıraya gerileyerek döndü. Hollanda mücadelenin ilk dakikasında öne geçti. Savunmada Orkun’un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis’in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen’e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan’ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

36. dakikada Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı.

38. dakikada penaltı atışını kullanan Depay meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0. 44. dakikada Çağlar ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Müsabakanın ilk yarısı Hollanda’nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 50. dakikada ceza sahası dışından Blind’in sert şutu direğin üstünden auta gitti. 54. dakikada Berghuis’in kafayla indirdiği topu Depay ağlara göndererek hat-trick yaptı: 4-0

62. dakikada Teun’in pasında Berghuis’in sert şutu Uğurcan’da kaldı. 64. dakikada Teun’in kafasını Uğurcan kontrol etti. 75. dakikada Kerem’in pasında Mert Müldür’den önce araya giren kaleci Bijlow topa sahip oldu. 79. dakikada Ozan’ın sert vuruşu auta gitti. 80. dakikada Guus Til attığı golle farkı 5'e çıkardı: 5-0

90. dakikada Donyell Malen topu ağlara gönderdi: 6-0

90+2. dakikada Cengiz Ünder attığı golle maçın skorunu belirledi: 6-1