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Spor Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:31:08 -
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Deniz Selin Ünlüdağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık', spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi", haber kategorisinde ise Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Deniz Selin Ünlüdağ, foto muhabirleri ve çalışanlarına başarı diledi.

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