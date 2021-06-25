Milli Emlak Müdürlüğü’nden satış ve kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ilanla duyurulan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı ve kiralanması yapılacak. İhaleler 12.07.2021 tarih ve saat 10:30’da İncedayı Mahallesi Okullar Caddesi No:31 Merkez / SİNOP adresinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binası zemin (giriş) katındaki konferans salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.sinop.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde (İncedayı Mahallesi, Okullar Caddesi, No:31 Merkez / SİNOP) bedelsiz olarak görülebilir.

Kiralama ve satış ihaleleri ile ilgili bilgilere; Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 0 368 261 19 82 no.lu telefonundan ulaşılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ