Milli Eğitim Müdürü Tevke’den öğrencilere kitap okuyun çağrısı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla veli, öğretmen ve öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçmesi adına önemli mesajlar verdi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere verdiği mesajda, geleceğin teminatı olan öğrencilerin başarıyı elde etmek için kitap okuması gerektiğini, akıllı telefon ve cihazlarla fazla ilgilenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

“Bin 505 eğitim kurumunda 336 bin öğrenci, 18 bin öğretmen, 3 bin 500 bin çalışanı ile yeni eğitim-öğretim yılı başladı”

Yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Tevke, “2019-2020 eğitim-öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okulla bu yıl tanışan öğrencilerimize ve aramıza yeni katılan meslektaşlarıma başarılar diliyorum. İlimizde bu yıl bin 505 eğitim kurumunda 336 bin öğrenci 18 bin öğretmen ve 3 bin 500 çalışanı ile yeni eğitim-öğretim yılına başladık” dedi.

“Çok okuyan ve kendisini doğru ifade eden bir nesil gelecek”

Sınavların yoruma dayalı soru ve cevaplar ile gerçekleşeceğine dikkat çeken Müdür Tevke, “Okuduğunu anlamak ve anlatabilmek, yoruma dayalı cevapları verebilmek için kitap okumak gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerimizin hem sınavlarda başarılı olabilmeleri, hem de kendilerini ifade edebilmeleri için bol bol kitap okuması gerekiyor. Bu nedenle okullarımızda yarım saat olan kitap okuma saatini 1 saate çıkardık. Düşünebilen, fikir sahibi olan, düşüncesini ve fikrini anlatabilen ve kendisini olması gerektiği şekilde ifade edebilen bir nesil yetiştirmek hedefimiz” dedi.

“Değerlerine sahip çıkacak bir toplum öğretmenlerin eliyle gerçekleştir

Öğretmenlerin eğitim yılı boyunca güler yüzlülükle ders anlatması gerektiğini ifade eden Müdür Tevke, “Sevgi bahçesinin gönüllü bahçıvanları değerli öğretmen arkadaşlarım. Gerçek eğitim, kendinizden en iyiyi vermekten geçer. Bu bağlamda eğitim sistemimiz teknik olarak her ne kadar mükemmel hale getiriliyor. Derslerin muhtevası elektronik ortamlarda hazırlanıyor. Sınavlar uzaktan kontrollerle yapılıyor olsa da özel ve genel amaçlarımıza sizsiz ulaşmanın mümkün olamayacağı aşikârdır. Sizin fedakârlığınız, sevginiz, dokunuşunuz, tebessümünüz. Yüreğinizdeki vatan ve bayrak sevgisi; zihninizdeki idealist ruh, eğitimimizin olmazsa olmazıdır. Sizlere emanet edilen ülkemizin geleceği küçücük yavrularımızı bu kutlu vatan toprağına âşık, değerlerine sahip, bilgili ve kültürlü bir insan olarak yetiştirmek ancak sizlerin gayreti, sabrı, fedakârlığı ve sevgisi ile mümkün olabilecektir. Bu dileklerle eğitim sistemimizin eli ayağı, her şeyi olan sizlere yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

“En önemli paydaşlarımız velilerimizdir”

Velilere de mesaj veren Müdür Tevke, “Saygıdeğer velilerimiz; Sizler, eğitim sistemimiz içerisinde, hedeflerimize ulaşmamız noktasında en önemli paydaşlarımızdansınız. Sizlerden gerekli katkıyı almadan tam olarak başarılı olmamız mümkün değildir. Bizlere emanet ettiğiniz yavrularınızı hayata beraberce hazırlayacağız. Bunun için her zaman iletişim halinde olmamız, kesintisiz bir diyalog ortamı oluşturmamız gerekmektedir. İnanıyoruz ki en iyiye ve güzele ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Bu sebeple bizlere olan çok kıymetli desteklerinizi artırarak devam ettirmenizi diliyorum” İfadelerini kullandı.

“Ülkesini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır”

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının ilerlemesi gerektiğinin altını çizenMüdür Tevke, “Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Bizim, bütün gayretimiz sizlerin yetişmesi, sizlerin iyi birer yurttaş olabilmesi içindir. Önümüzdeki yüzyılın bilim adamları, yöneticileri, öğretmenleri, hekimleri sizler olacaksınız. Bu yüzden çağın teknolojik gelişmelerinden mutlaka yararlanmalı, kendinizi iyi yetiştirmeli başka bir deyişle çağı yakalamalısınız. Bizler de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, sonuç alabilen, ülkesini, bayrağını, tarihini seven birer insan olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma, okul aile birliklerinin değerli yönetici ve üyelerine, öğrencilerime ve ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı, uğurlu ve başarılı geçmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.