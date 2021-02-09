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Gündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Uzaktan eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:41:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) uzaktan eğitime ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi. 

İşte MEB’den yapılan o yazılı açıklama:

"Medyaya, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz"

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