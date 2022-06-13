Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tepki çeken karar! Elinizde başka hoca kalmadı mı?

Yeniakit.com.tr

Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet içi eğitim programları kapsamında öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim programı düzenleyecek. Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) gerçekleşecek eğitim programında 12 konu başlığı yer alacak.

12 başlıktan birisi olan "Öğretmenin Fabrika Ayarları" seminerini Prof. Dr. Sinan Canan verecek.

İslam'a yönelik sapkın fikirlerini, Ateizm Derneği TV ve benzeri platformlarda anlatarak toplumun inanç temellerini sarsmaya çalışan Prof. Canan'ın, seminerde eğitim verecek olması kamuoyunda tepkilere sebep oldu.

Sapkın fikirlerinden bazıları!

Milli Eğitim Bakanlığının "öğretmenleri eğitsin, öğretmenlerimizi fabrika ayarlarına döndürsün" diye seçtiği Sinan Canan'ın bazı sapkın söylemleri şöyle:

Kuran’ın hiç bir yerinden Allah’a İnanmamanın, deist olmanın, cezası yoktur hatta şirk koşmanın cezasından da söz edilmez.

Ben Kuran’ın bütün gerçekleri içeren bir kitap olduğunu zannetmiyorum.

Daha önce Kuran’da 'inanmayana ceza yoktur' diye söylemiştim. Kafir inanmayan demek değildir.

Ben Sunni İslam'ın yorumunu benimsemiyorum. Size de tavsiye etmiyorum. Çünkü işlevsel değil.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Sinan Canan yorumu:

My Mecra dâhil birçok İslâmî kanalda konuşturulan Sinan Canan’ın, Allâh’a ve Kur’ân’a ne denli iftirâlar yapan bir imansız olduğunu biliyor muydunuz?