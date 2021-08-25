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Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 07:45:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yeni atamalar

Yayımlanan Atama Kararıyla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Milli eğitim bakanlığında atamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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