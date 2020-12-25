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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Son dakika haberine göre, yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:09:00 - 2020-12-25 10:11:42
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Yüz yüze sınavlar için öğrencilerin meraklı arayışı devam ediyor. 4 Ocak'ta sınav olacak mı sorusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yanıt gecikmedi. 4-22 Ocak tarih aralığında sınava girmeyen öğrenciler için yüz yüze sınav yapılacağını duyuran MEB, bir günde en fazla iki sınav yapılacağını açıklamıştı. 

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB’den yapılan son dakik açıklamasına göre, Yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı.  Orta öğretimde yüz yüze sınavlar 15 Şubat sonrasına ertelendi. Sınava girmeyen öğrenciler performans sınavları ile ilk yarı yıl puanını alacak. Öğrencilerin girdiği sınavlar iptal oldu.

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