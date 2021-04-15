Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık” açıklamasında bulundu. Peki, kim nasıl ücretsiz tablet alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet | MEB ücretsiz başvuru yap

Ücretsiz tablet almak isteyenler bunun için ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Ücretsiz tablet için başvuru yapılmasına gerek yok. Okullar ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyip bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na iletiyor.