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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet | MEB ücretsiz başvuru yap
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet | MEB ücretsiz başvuru yap

MEB ücretsiz tablet | Türkiye’de artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Bu kararla birlikte 81 ilde yalnızca 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime katılmaya başladı. Uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok öğrencinin tablete ihtiyacı ortaya çıktı. Maddi imkansızlık sebebiyle tablet temin edemeyenler ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz tablet nasıl alabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, ücretsiz tablet nasıl alınır? Kime ücretsiz tablet verilebilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 19:37:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet | MEB ücretsiz başvuru yap

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim süreci devam ediyor.  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "500 bin tablet dağıtımı olarak koyduğumuz hedefi ocak ayında aşarak desteğimizi artırdık. 700 binin üzerinde tablet çocuklarımıza ulaştı. Bu hafta 42 bin 873 bilgisayarın daha sevkiyatını başlattık” açıklamasında bulundu. Peki, kim nasıl ücretsiz tablet alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet | MEB ücretsiz başvuru yap

Ücretsiz tablet almak isteyenler bunun için ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Ücretsiz tablet için başvuru yapılmasına gerek yok. Okullar ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyip bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na iletiyor.

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