Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim için 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, lisansüstü eğitim için 750 burslu öğrencinin 54 ülkede lisansüstü eğitim görmesi sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderildiği hatırlatıldı.

Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrencinin burs almaya hak kazandığı belirtilen açıklamada, "Şu anda yaklaşık 48 ülkede 4 bin 300 öğrenci bu burstan yararlanıyor. Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 106 farklı üniversite ve 25 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)" kapsamında yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrencinin yurt dışına gönderileceği bildirilen açıklamada, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin sonrasında da mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacakları aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl ilk defa Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına da yurt dışına öğrenci gönderileceği kaydedildi.

2020 YLSY kapsamında öğrenim görülebilecek ülke sayısının 54 olduğuna işaret edilen açıklamada, burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi için azami hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

- Başvurular 10-18 Eylül'de yapılacak

Açıklamada, 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin lisans programları tablosundaki 1123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının "http://rebus.meb.gov.tr" internet adresinden, T.C kimlik numarası kullanarak yapacakları vurgulandı.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adayların, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilecekleri kaydedildi.











