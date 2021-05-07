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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitime ara verildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 18:24:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzaktan eğitime ara verildi

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Resmi ve özel okullar tatil olacak

MEB yetkililerine göre bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

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