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Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Sınav dönemi detayları belli oldu
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Sınav dönemi detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne gönderdiği karar ile kasımın ilk haftasında başlayacak sınavların nasıl olacağını belirledi. Sınavlar okul ortamında gerçekleşecek, bazı derslerden sınav yapılmayacak, koronavirüse yakalanan veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava girecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:27:00 -
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Sınav dönemi detayları belli oldu

Koronavirüs salgını kapsamında ara verilen okullarda yüz yüze eğitime başlanırken, kasım ayının ilk haftasından itibaren okullar sınav dönemine girecek. Sınavların nasıl yapılacağı veliler tarafından merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan ve yüz yüze devam eden eğitimde sınavların nasıl olacağını belirledi. Karar 81 il müdürlüklerine gönderildi.

Sınavlar okul ortamında yapılacak

Buna göre haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile yüz yüze eğitime başlamayan kademelerde de sınavlar okul ortamında yapılacak. Sınav tarihleri bir hafta önceden duyurulacak.

Köy okullarında sınavlar salgın öncesi olduğu gibi yürütülecek

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim alan köy okullarında sınavlar salgın öncesinde olduğu gibi yürütülmeye devam edecek. Öğrencilerin Eba'daki etkinliklere katılımları da puanlamalarında etkili olacak. İlköğretimde bazı derslerin sınavı olmayacak.

Bazı derslerin sınavı yapılmayacak

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, insan hakları, bilişim teknolojileri ve temel dini bilgiler gibi derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje puanlarıyla oluşturulacak.

Liselerde Cumartesi günleri de sınav yapılabilecek

Liselerde sınavların ne zaman yapılacağı ise okullarca belirlenecek ve duyurusu yapılacak. Liselerde sınavlar cumartesi günleri de yapılabilecek.

Koronavirüs hastası olan öğrenciler uygun bir zamanda izole ortamda sınava alınacak

Her sınav için bir saat süre verilecek. Sınav salonlarında oturma planları fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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