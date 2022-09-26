Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? Kimler acık öğretim lisesine kayıt yaptırabilir?

Eğitim hayatlarına açık öğretim lisesinde devam etmek isteyenler, kayıt işlemlerinin nereden nasıl yapılabileceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıtlarında hangi belgeler isterniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi kayıtları ne zaman? Kimler açık öğretim lisesine kayıt yaptırabilir?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler kayıt tarihlerini gerekli evrakların neler olduğunu araştırıyor.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos 2022'de başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2022 mesai bitiminde sona erecek.

AÖL kimler kayıt yaptırabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin

3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)

AÖL kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

İlköğretimi tamamlayanlar, ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır.)

a) İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan

Diploma Kayıt Örneğinin aslı),

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

b) Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

c) Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

Bir adet biyometrik çekilmiş fotoğraf,

Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (söz konusu belge noter onaylı veya kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından onaylanmış, olacak. Belgeyi onaylayan Halk Eğitimi Merkezinin mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi olacaktır. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)

T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılıyor.