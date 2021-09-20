Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği, "Okullar kapatılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi, vaka oranı artan okulların durumu ne olacak?" gibi sorular yanıtını buldu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Şile'de katıldığı okul açılış programında yüz yüze eğitim ile ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan özer okulları açık tutmanın bir güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından önemli başlıklar:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz" dedi.

Bakan Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2020 Mart ayından itibaren tüm dünyanın daha önce deneyimlemediği bir süreçten geçtiğini ve hala geçmeye devam ettiğini, hazırlık olmadığı için ülkelerin yeni sürece adapte olmakta zorluklar yaşadığını söyledi.

Okullar kapatılacak mı?

Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.

Okulların sağlıklı bir şekilde kurallara riayet ederek yüz yüze eğitime devam ettiğini belirten Özer, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim sistemi devasa bir sistem. 18 milyon öğrencimiz var. 1.2 milyon öğretmenimiz var. 100 binin üzerinde idari personelimiz var. 150 bin servis şoförü ve rehberlik destek elemanları var. Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180’i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var.”

"Yüz yüze eğitim bir güvenlik meselesidir"

Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.” dedi.

Öğretmenlerde 1 doz aşı oranı yüzde 92

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.