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Eğitim Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin, "Gereken tüm hazırlıklar yapıldı” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 11:19:00 - 2021-08-31 19:05:34
Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hitapta bulundu.

“Aynı idealin farklı cephelerinde birlikte çaba sarf ettiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarım” diyerek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakanı Özer, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim camiamızın alışılmadık, zor yollardan geçtiği zamanları birlikte yaşadık. Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Biliyorum ki öğretmenlik kalple seçilen bir meslek"

Eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından birisi olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Özer, “Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını sözlerimin başında önemle belirtmek isterim. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz. Çocuklarımız sizleri, sizler de çocuklarımızı özlediniz. Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım; uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez” şeklinde konuştu.

"İnanılmaz bir eğitim programı hazırladık"

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin sorunsuz yönetilebilmesi için bir eğitim programı hazırlandığına dikkat çeken Bakan Özer, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim program hazırladık. Üç gün boyunca sizlere, ‘Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek’, ‘Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları’ ve ‘Covid-19 Salgın Sürecinde Önleyici Tedbirlerin Alınması’ konularında bilgiler verilecek. Bundan sonraki süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi esirgemeyeceğinize ve çocuklarımızın parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün bir çaba sergileyeceğinize olan inancım tam. Hepinize en içten başarı dileklerimi sunuyorum.”

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Yorumlar

Kader

Bakan bey 40 kişilik sınıflarda mesafe nasıl sağlanacak açıklar mısın ...
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Yüksel Okyay

Okullarda hiç bir hazırlık tamam değil, pandemi dönemin de kaç yeni derslik yapıldı, kadrolu kaç öğretmen ataması yapıldı, okullarda temizlik için yardımcı personeller alımı yapıldı mı, tüm soruların tek cevabı HAYIR. TÜM ÖĞRETMENLER KADROYA ALINMALI, HİZMETLİLER İŞ - KUR dan değil KADROLU OLMALI, YENİ OKULLAR, DERSLİKLER YAPILMALI... EĞİTİM ÖĞRETİM İÇİN HAZIR DEĞİLİZ
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