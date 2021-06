Milli Eğitim Bakanına attıkları iftira ellerinde kaldı! Sözcü ve Oda TV işbirliği böyle çöktü

yeniakit.com.tr

Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın tetikçi haber sitesi Oda TV, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u hedef aldı. Dün Oda TV tarafından yayınlanan haberde, Bakan Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un, okullara 26 milyon TL'lik satış yaptığı ileri sürüldü. Dün karanlık odanın yayınladığı haberin ardından bugün de Sözcü, “MEB'de 3'üncü Pekcan vakası, Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 26 milyonluk satış” manşetiyle çıktı.

“Sözcü’nün S’sinden Ü’süne kadar her şeyi yalan, her şeyi iftira, her şeyi palavra” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın yurt dışına kaçtığını ve halen Türkiye’ye dönmediğini hatırlattı. Muhalif geçinen birçok medya organının “kara paralarla” kurulduğunun ifşa olduğunu da söyleyen Karahasanoğlu, sahibi yurt dışına kaçan Sözcü'nün kuruluşunun nasıl olduğunu sordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada yer alan, “Yapılan satışlar, gösterilen belgelerden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir” ifadesinin önemli olduğunu söyleyen Ali İhsan Karahasanoğlu, hem abone süresinin başlangıcının Ziya Selçuk göreve gelmeden 5 sene önce başladığını hem de okulların devlet değil özel okullar olduğunu vurguladı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Siz Sözcü olarak, Oda TV olarak diyorsunuz ki, AK Parti iktidarında görev alan bir kişiyi yakaladık mı, onun amcasını, amcasının oğlunu, teyzesinin oğlunu, teyzesinin oğlunun kayınvalidesini, kayınpederini, kayınpederinin bacanağını, bacanağının bilmemneyinin... Sizin yaptığınız ne peki Sözcü? Kendi patronunuzu tek bir kelimeyle anlatabiliyor musunuz? Tele 1'in sahibinin, kara para aklayan bir sözde iş adamının adamı olduğu iddiaları yayılmış, bunlar tartışılırken bile siz Burak Akbay'ı ağzınıza alamıyorsunuz. O tarihte Uğur Dündar nasıl ki hiç tartışmadan Artı Bir televizyonunda görevi kabul etmiş, iki yıl da orada çalışmış. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada hemen Yılmaz Özdil'e saydırıyor. Sözcü gazetesi de yarın öbürsü gün ifşa olacak. İsmail Saymazlar, hepsi yüzlerini kapatacaklar.”

Bakan Pekcan’a yapılan saldırı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede revizyon düşündüğü ve Ticaret Bakanlığı’nda değişim olacağının duyumunu alan karanlık odaklar, dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı hedef almıştı. Yapılan haberlerde, Pekcan’ın eşinin ihaleye girdiği ve bakanlığı söz konusu şirketten dezenfektan aldığı belirtilmişti. Yolsuzluk iftirasında bulunan haberlerde, “Hasan Pekcan’ın ortağı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmaları, bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL’lik dezenfektan sattı.” denmişti.

Söz konusu iddiaların ardından bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır

Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507.880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir.”

Bakanın eşinin ortağı olduğu şirketten alınan dezenfektanın toplam miktarının, 9 milyon değil, sadece 507 bin TL olduğu ortaya çıktıktan sonra da itirazlar devam etmiş, bunun üzerine yapılan açıklamada, ihaleye giren bir diğer şirketin 853 bin TL fiyat çıkardığı belirtilmişti. Bakanlığın 350 bin TL kar etmek için Nanoksia Biyoteknoloji ile anlaştığı ortaya çıkmıştı.