Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Senaryolarımızı bir bir uyguluyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tümüyle açılmasıyla ilgili bahsi geçen tarihler ya da açıklamaların, Bakanlık tarafından yapılmadığı sürece dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi.



Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi’nde düzenlenen açılış toplantısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden Selçuk, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.



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Selçuk, ‘bütün sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı haberlerinin’ sorulması üzerin şunları dile getirdi: “Her zaman ifade ediyoruz, ‘resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz’ diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var.”

Selçuk ayrıca, “Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde hemen harekete geçerek 3 televizyon kanalı kurmak, dünyadaki uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüz binlerce öğretmenimizi eğitime alarak gerçekten büyük bir adım atmış olduk. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.