  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Senaryolarımızı bir bir uyguluyoruz
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Senaryolarımızı bir bir uyguluyoruz

Resmi kurumlar dışında kimseye itibar edilmemesi uyarısında bulunan Bakan Selçuk, “Farklı senaryolarımız var. Her birini yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçirdik” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:14:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması: Senaryolarımızı bir bir uyguluyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tümüyle açılmasıyla ilgili bahsi geçen tarihler ya da açıklamaların, Bakanlık tarafından yapılmadığı sürece dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi.

Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi’nde düzenlenen açılış toplantısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret eden Selçuk, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kulağınız bizde olsun

Selçuk, ‘bütün sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı haberlerinin’ sorulması üzerin şunları dile getirdi: “Her zaman ifade ediyoruz, ‘resmi kurumların verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyiniz’ diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili bizim hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var.”
Selçuk ayrıca, “Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde hemen harekete geçerek 3 televizyon kanalı kurmak, dünyadaki uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüz binlerce öğretmenimizi eğitime alarak gerçekten büyük bir adım atmış olduk. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi
Gündem

AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi

İzmir'de yaşanan büyük depremin ardından, AFAD bilançoyu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 20 kişinin hayatını ..
Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil
Gündem

Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuştu.
Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şar..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay