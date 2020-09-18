Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: Çok iddialı söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye

Türkiye’de ilk kez Mart ayında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının ardından Ankara, dünya üzerinde en hızlı önlemleri alan hükümetlerden biri oldu. Özellikle Sağlık Bakanlığının tedbirleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlere yönelik önlemleri dünya genelinde ses getirdi. Eğitim konusunda Türkiye, öğrencileri hızlı bir şekilde eve götürerek uzaktan eğitime başladı. Bu başarının mimarlarından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, TRT EBA kanallarının yeni dönem tanıtımında konuştu.

Türkiye, dünyadaki 3-5 ülkeden biri

Uzaktan eğitim uygulamasıyla birlikte, Türkiye’nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceğinin sürekli gündemde tutulduğunu ve uygulamanın başarıya ulaştığını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, “Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye” dedi.

İnternet erişimi olmayan çocuklar için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezinin kurulduğunu hatırlatan Selçuk, bilgisayara ihtiyacı olan çocukların da merkezlere gelerek ders çalışabileceğini ifade etti.

“Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim konusunda yapılanların da çok önemli olduğunu ve büyük bir sorumlulukları olduğunu belirtti ve çalışmaların gelişeceğini, zamanla zenginleşerek devam edeceğini söyledi.

Selçuk, “Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz” diye konuştu.

TRT çalışanlarının işine sımsıkı sarıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının tecrübe ve birikimi, TRT’nin ise büyük bir gücünün olduğunu belirtti.