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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok kritik uyarı!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok kritik uyarı!

Sosyal medya hesabı üzerinden ailelere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Bakan Selçuk, "Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil kullanalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:59:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok kritik uyarı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Velilere seslenen Selçuk, çocuklara karşı kullanılan uyarı dilinin olumsuzluktan uzak olması gerektiğini ifade etti.

"Lütfen olumlu bir dil kullanın"

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Çocuklarla konuşurken lütfen olumlu bir dil: 'Okulda maskeni çıkarma!' değil, 'Hepimizin sağlığı için maskeni takmalısın.', 'Kimseye yaklaşma!' değil, 'Herkesin sağlığı için sosyal mesafeni korumalısın.', 'Çok dikkatli ol!' değil, 'Kurallara uyacağın güzel bir gün olsun.'

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