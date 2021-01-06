Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim tarihini açıkladı! Yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklamalar geldi. Yüz yüze eğitim için bir tarihe işaret eden Bakan Selçuk, eğitimde yüz yüze, sınıfta canlı olarak başlaması için oluşması gereken şartları beklediklerini, bunun için de belirledikleri tarihi açıkladı. Selçuk, koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitimle ilgili imkânlar arttırılmasana rağmen isteklerinin okullarda yüz yüze eğitime geçmek olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitim kararı 15 Şubat'ta açıklanacak

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı açıklıyoruz" diye de ekledi. Sözlerinden satırbaşları şöyle:

Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar sürecek

- Yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

İkinci dönem ne zaman başlıyor?

- 25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak.

- 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız.

Okulların açık ya da kapalı olması buna bağlı

- Bugünleri aşabilmek için de salgın kurallarına azami şekilde uymak hepimizin insani görevidir. Salgının seyrini belirleyen toplumsal davranışlarımız okullarımızın kapalı ya da açık olmasında son derece belirleyicidir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım.

Milli Eğitim'de canlı sınıf özelliğini geliştiriyoruz

- EBA dijital internet platformumuza yeni özellikler kazandırılması, EBA'nın erişiminin ve tüm kesimlerce kullanımının daha da artırılması ve daha etkin bir öğrenme platformu haline gelmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2012 yılında hayata geçen EBA, sürekli büyüyen, yeni özellikler kazanan bir platform oldu.

EBA'nın geleceği ne olacak?

- Teknolojinin, sağladığı faydalar kadar yerli olması da bizim için ayrı bir öneme sahip... Bu yönde özellikle yerli canlı sınıf özelliğinin geliştirilmesi için yoğun bir çaba içindeyiz. EBA'nın teknik kabiliyetlerinin artmasının yanı sıra, sunduğumuz bin 700'den fazla ders ve 40 binden fazla dijital içeriğin sayısını, etkinliğini ve çeşitliliğini de artırmayı hedefliyoruz. EBA'nın öğrencilerimize ek olarak öğretmen eğitimleri ve hayat boyu öğrenme uygulamaları için de etkin olarak kullanılmasını hedefliyoruz.