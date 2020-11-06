Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İzmir'de 1 hafta daha uzaktan eğitim olacak
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen depremden dolayı İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerine bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı alındığını açıkladı.
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından İzmir'deki okullar için eğitim kararı merakla bekleniyordu. Depremin büyük bir yıkım yaşattığı İzmir'de okula devam eden öğrenciler için karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşlarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
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