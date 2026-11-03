Otomotiv devinden beklenmedik hamle: Binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldılar

İşçi temsilcileri ise karara sert tepki gösterdi. IG Metall sendikası Schaeffler Temsilcisi Thomas Höhn, "Schaeffler'de bir küçülme programı, daha öncekinin sonuçları sindirilmeden diğerini takip ediyor. Bu, bir sanayi merkezi olarak Almanya için geleceğe yönelik bir konsept değil." ifadelerini kullandı. Schaeffler İş Konseyi Başkanı Uli Schoepplein de sürekli olarak Almanya'daki tesislerin hedef alınmasının "Almanya'ya bağlılık" söylemleriyle çeliştiğini vurguladı. Şirket yönetiminin ayrıca, çalışanlardan gönüllü maaş feragati içeren bir "dayanışma programı" talep ettiği öğrenildi. IG Metall sendikasının öncülüğünde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ve grevlerin devam ettiği bu hassas süreçte, yönetimin işçi temsilcilerini bu programa ikna edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.