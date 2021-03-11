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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak

Sosyal medya hesabından 1-7 Mart 2021 tarihinde eğitimde yapılanları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde hedefin her yerde 'mavi' günlere kavuşmak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:40:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyaki açıklamasında şunları söyledi;

Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki... Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz, her yerde "mavi" günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet.

 

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