Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak
Sosyal medya hesabından 1-7 Mart 2021 tarihinde eğitimde yapılanları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde hedefin her yerde 'mavi' günlere kavuşmak olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyaki açıklamasında şunları söyledi;
Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki... Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz, her yerde "mavi" günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet.