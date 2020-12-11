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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk flaş kararı duyurdu! Tarihi öne çekebiliriz
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk flaş kararı duyurdu! Tarihi öne çekebiliriz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında, ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor'' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:30:00 -
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk flaş kararı duyurdu! Tarihi öne çekebiliriz

NTV'de soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor'' açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas halindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz.

Yüz yüze eğitim

Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

''4 Ocak iyimser bir tahmin"

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

''En az bir sınav yüz yüze olacak"

22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

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