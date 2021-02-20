Milli Eğitim Bakanı Twitter'dan duyurdu: Hazır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki çocukların Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmesi için 'Seyyah' isimli bir oyun hazırlandığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.
Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılıyor.