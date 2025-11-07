Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil mesajı!
MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline bugün çalınan son ders zili ile başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ara tatile ilişkin öğrencilere yönelik yayımladığı mesajda, "Okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.
Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin, şunları kaydetti:
SİZİ HEYECANLA BEKLİYOR OLACAĞIZ
"İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.
Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum."