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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "yüz yüze eğitim" toplantısı
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "yüz yüze eğitim" toplantısı

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgili il milli eğitim müdürleriyle video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda, sahadaki son durumu değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:24:59 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, "yüz yüze eğitim" toplantısı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarıyla ilgili il milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, yüz yüze eğitime başlangıç hazırlıklarıyla ilgili basın açıklaması öncesinde, il milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in, il müdürlerini yüz yüze eğitimin uygulamasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar konusunda bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda, hazırlıklara ilişkin tüm detaylar paylaşıldı ve belirlenen plan çerçevesinde hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istendi.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunun uygulanmasıyla ilgili denetim çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda dezenfeksiyon ve günlük hijyen için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Meslek liselerinin, dezenfektan ve ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinin üretimi noktasında okulların ihtiyacını karşılamaya hazır olduğuna dikkati çeken Bakan Selçuk, okul yönetimleriyle bu konudaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve anlık çözüm mekanizmalarıyla gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

"Okulum Temiz Belgesi" belgelendirme süreçleri ve 2 bin denetmen ile devam eden okul denetimleriyle ilgili de bilgi alan Bakan Selçuk, okul yöneticilerinin bu konudaki fedakar ve özverili çalışmalarının desteklenmesi için saha iletişiminin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Devam eden uzaktan eğitim çalışmalarının da ele alındığı toplantıda, erişim güçlüğü yaşayan öğrencilere ulaşmak için köylere ve en uzak mezralara kadar ulaşan il ve ilçe yöneticilerine teşekkür eden Bakan Selçuk, en yakın EBA Destek Noktasına ulaşım için ihtiyaç duyan öğrencilerin ve ailelerin bire bir iletişimle bilgilendirilmesini istedi.

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