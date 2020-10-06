Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişin detaylarıyla ilgili basın toplantısında konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Bakan Selçuk okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. Ülkemizde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeliyiz. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk aşamasını 21 Eylül'de 1. sınıf öğrencilerimizle başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. ikinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 Eğitim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın 2 günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak. Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Kaygı duyan veli ve öğrencilerimizin tedbirlerimizi görünce rahatlayacağına eminim. Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssaha kurulunun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

"Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız"

Uzaktan Eğitimin ana mecrası EBA'da tüm yayınlarımız günde 3 kez tekrar ediliyor. Sorumlu oldukları içerikleri tekrar tekrar izleyebilirler. EBA'da ders anlatımları canlı sınıf uygulamaları öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba destek noktası oluşturduk. İnternet ve bilgisayar sorunu olan öğrenciler oradan destek alabilirler. Öğrencilerimiz bu anlamda kendilerine en yakın noktaya ulaşabilirler. Bakanlık olarak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize ulaşmaya başlayacak. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

"Cumartesi günü eğitim olabilir"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, okulların ihtiyaçlarına göre Cumartesi günü eğitimin yapılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk açıklamasında şunları kaydetti:

Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım.