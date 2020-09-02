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Aktüel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "maske takma alışkanlığı" çağrısı:
Aktüel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "maske takma alışkanlığı" çağrısı:

"(Çocuklar)Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:11:35 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "maske takma alışkanlığı" çağrısı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara maske takma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulunarak, "Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, "Okulları güvenle açacağız" yazılı maske fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"Çocukları görüyorum; sokakta, parklarda oynuyorlar ve maskesizler. Lütfen onlara maske takma alışkanlığı kazandıralım. Okula başladıklarında zorlanacaklar ve maskenin sadece okulda takılması gerektiğini sanacaklar. İnsanın olduğu her yerde maske takılmalı; okul, bu mekanlardan sadece biri olacak. Lütfen, buna şimdiden dikkat."

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