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Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilerin okulların açılmasına verdiği destekten memnun! İlkokul ve ortaokulda % 80 liselerde % 70 katılım var
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilerin okulların açılmasına verdiği destekten memnun! İlkokul ve ortaokulda % 80 liselerde % 70 katılım var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 4 gruba ayrılan şehirlerin, kategorilerinde alacakları mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 12:47:00 -
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilerin okulların açılmasına verdiği destekten memnun! İlkokul ve ortaokulda % 80 liselerde % 70 katılım var

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Bakan Selçuk, Hatice Aslan İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Burada iki öğrenci, Bakan Selçuk adına dikilen 54 fidanın sertifikasını kendisine takdim etti. Bakan Selçuk, çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.
Sınıfları gezen ve öğretmenlerle bir araya gelen Selçuk, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Bitlis'te helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Bu hafta veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, ilkokul ve ortaokullarda yüzde 80'nin üzerinde katılım var. Liselerde de yüzde 70'in üzerinde bir katılım var” diyen Selçuk, şunları söyledi: “Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, çocuklarımız da ve velilerimiz de çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor.

Bu bizi elbette mutlu ediyor ama bir taraftan da tedbirlerimizi güçlendirmek, ortaya çıkacak olan muhtemel problemlerimiz için önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bütün odağımız oraya yoğunlaşmış durumda. Çocuklar bayram yeri gibi bakıyorlar, yani sınıfların heyecanı ve atmosferi çok farklılaşmış. Bir olağan sınıfın ötesinde başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız, öğretmenlerimiz.

Bakanlıktan 'Bedava tablet' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Bedava tablet başvurusu" dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlara, "Bedava tablet başvurusu" başlıklı mesajları tıklamamaları ve hemen silmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, “EBA kur sekmesini tıklarsanız casus yazılım telefonunuzu ele geçirip banka hesap bilgilerinizi çalabilir. WhatsApp ya da SMS yoluyla gönderilen hiçbir linke tıklanmaması önem arz etmektedir. MEB ya da herhangi bir kurum hiçbir şekilde ücretsiz bir ürün için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi toplamazlar."

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