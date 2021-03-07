Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medyadan duyurdu! Tamamında kurulacak

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 979 özel uygulama okulunun tamamında en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi'nin kurulacağını belirtti.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz.

979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak.