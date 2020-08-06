Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullar açılmasın demek...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs tedbirleriyle ilgili paylaşım yaptı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."