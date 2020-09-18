Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kafalardaki soru işaretlerini giderdi! Orta ve liselerde sınavlar okulda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber televizyonunda canlı yayınlanan “Memleket Meselesi Programı”nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda eğitimin “2 artı 5 gün” olarak formülize edildiğini hatırlatan Selçuk, koşullar değişirse günler ve sayıların da buna göre değişebileceğini belirtti.

“Pazartesi-Salı sınıfın yarısı gelsin istiyoruz”

Bakan Selçuk, “Yüz yüze eğitimde 2 gün hangi günler olacak? Tüm Türkiye’de aynı günler olarak mı düşünülüyor yoksa bu illere ya da okul yöneticilerine mi bırakılacak?” sorusu üzerine, “Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki ‘kırmızı, yeşil veya mavi grup’ olur. İkinci grup da mavi grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz. Niye ikiye bölüyoruz, bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz” dedi. Çocuğunu okula gönderecek velilere imzalatılacak “veli taahhütnamesi” ile ilgili soruya karşılık Selçuk, taahhütnamenin asla veli için “bundan sen sorumlusun” anlamına gelmediğini söyledi. Ziya Selçuk, bunun veliye bilgilendirme yapıldığına dair bir onay formu olduğunu ifade etti.

HES takibiyle vaka bilgisi anlık olarak alınacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti: “HES takibiyle herhangi bir pozitif vakanın söz konusu olması halinde, bütün veliler, öğretmenler, servis şoförleri için söylüyorum, zaten anlık olarak bu bilgiyi alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bütün velilerimizin takibi konusunda, eğer herhangi bir ailede bir pozitif vaka durumu söz konusu ise o çocuğumuzun bulunduğu sınıfta öğretmenle, çocuklarla ilgili bir tedbir alıyoruz. Yani o sınıfı uzaktan eğitime davet ediyoruz. Çocuğumuzla ilgili bir bilgiyi aldığımız anda özel bir odaya alacağız, anne-babasına, sağlık kurumuna haber vereceğiz. Gereken bir prosedür var o uygulanacak.”

“Diğer sınıflarla ilgili değerlendirme yapılacak”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya ise “Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Amacımız, temennimiz hepsini açmak” cevabını verdi. Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi.

“Okullarda sınav yapılması gündemde”

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12’nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, “Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız” diye konuştu